Everton-Tottenham CANLI | Everton-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında Everton, Tottenham’ı Hill Dickinson Stadyumu'nda konuk edecek. David Moyes yönetimindeki ev sahibi ekip, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. 11 puanla 14. sırada yer alan Everton, bu zorlu mücadelede üç puanla moral bulmak istiyor. Öte yandan Tottenham cephesi, Thomas Frank yönetiminde deplasmandan zaferle dönmenin planlarını yapıyor. Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Londra ekibi, hata yapmadan puanını 17’ye çıkartmayı amaçlıyor. Peki, Everton-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Everton-Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

EVERTON-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanacak Everton-Tottenham maçı 26 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

EVERTON-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanacak Everton-Tottenham maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Kudus, Simons, Tel; Kolo Muani