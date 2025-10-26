Arsenal-Crystal Palace maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu’nda Crystal Palace’ı ağırlayacak. Mikel Arteta yönetiminde başarılı bir performans ortaya koyan Londra ekibi, bu mücadeleyi kazanarak puanını 22’ye yükseltmeyi ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Crystal Palace ise 13 puanla 9. sırada yer alıyor. Futbol tutkunları ise merakla, “Arsenal-Crystal Palace maçı canlı izle” arayışına devam ediyor. Peki, Arsenal-Crystal Palace maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?