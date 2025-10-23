Veliaht yeni bölüm izle | Veliaht 7. bölüm konusu - Veliaht son bölüm

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, 7. bölümüyle 23 Ekim Perşembe günü ekrana gelecek. Esenler Otogarı gibi bir yeraltı dünyasını kontrol eden güçlü bir aile babasının yaşlandıkça kendisine bir veliaht arayışına girmesi etrafında dönen konusuyla dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı Veliaht'ın 7. bölüm konusunu sizler için derledik.

VELİAHT 7. YENİ BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Veliaht'ın 7. Bölümünde; Yahya babasının tespihinin peşine düşer, Selim ile birlikte Arnavut Saim'in yanına gider. Timur, Zafer olmak ve Timur olmak arasında gidip gelirken otogarda Reyhan'a daha yakın olmaya başlar. Doğu Kapı ve Yahya arasındaki ortaklık resmiyete dökülür, imzalar atılır. Yahya bunu hep birlikte kutlamayı teklif eder, Derya'ya da bir sürprizi vardır.

Cennet'in Timur'un fotoğrafını, Gülşah'ın evinde görmesiyle sır perdesi aralanmaya başlar. Yahya ve Hemşinli Davut herkesten gizli iş yapmaya başlar fakat işler planladıkları gibi gitmez. Yahya ve Timur baş başa, birbirlerini tarttıkları bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Serra Arıtürk

Ercan Kesal

Erkan Kolçak Köstendil

Hazal Türesan

Derya Karadaş

Tansu Biçer

Bora Akkaş

Erdem Şenocak