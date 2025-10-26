Galatasaray'da Bodo/Glimt mücadelesi öncesi flaş bir sakatlık geçiren İlkay Gündoğan'ın tedavisi devam ediyor. Sarı kırmızılıların tecrübeli futbolcusunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı soru işaretiydi. Yıldız ismin durumu netleşti. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada arka adalesinden sakatlandığı ve başlandığı ifade edilen İlkay Gündoğan'ın sahalara döneceği maç belli oldu.