Torino-Genoa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’nın 8. haftasında nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Torino ile Genoa, ligdeki konumlarını güçlendirmek için sahaya çıkacak. Son haftalarda yükselen bir form grafiği yakalayan Torino, taraftarı önünde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 11’e taşımayı hedefliyor. Ligde kötü bir başlangıç yapan Genoa ise çıkış arayışında. Şu ana kadar yalnızca 3 puan toplayabilen kırmızı-lacivertli ekip, zorlu Torino deplasmanında ilk galibiyetini almak için tüm gücünü ortaya koyacak. Peki, Torino-Genoa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?