İtalya Serie A’nın 8. haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken maçlarından birinde Sassuolo ile Roma kozlarını paylaşacak. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Sassuolo, güçlü rakibi karşısında galip gelerek puanını 13’e yükseltmeyi hedefliyor. Yeşil-siyahlılar, son haftalarda sergilediği istikrarlı performansı sürdürüp üst sıralara tırmanmak istiyor. Konuk ekip Roma ise deplasmandan üç puanla dönmenin peşinde. Başkent temsilcisi, zirve yarışında iddiasını korumak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Kritik mücadeleden galip ayrılması halinde Roma, puanını 18’e çıkararak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı planlıyor. Peki, Sassuolo-Roma maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 8. haftasında oynanacak Sassuolo-Roma maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SASSUOLO-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Kone, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Roma: Svilar; Zeki Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Dovbyk