Survivor 2022 All Star'da heyecan dorukta. Survivor'da final günü 30 Haziran olarak açıklanırken son yarı finalist de belli oldu. Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı yarı finali garantileyen ilk iki isim olmuştu. Üçüncü yarı finalist ise SMS oylamasıyla belli oldu. Peki Survivor'da son yarı finalist kim oldu? İşte detaylar...

Survivor 2022 heyecanı devam ediyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da yarı finalistler belli oldu. İstanbul'a gitmeyi garantileyen 4 yarışmacı, yarı finali garantilemek için kıyasıya bir mücadele verdi. Survivor 149. bölümü canlı olarak ekranlara geldi ve son yarı finalist ise SMS ile belli oldu.

SURVIVOR YARI FİNAL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de yarı final oyunu 28 Haziran Salı günü oynandı. Yarı finali garantileyen 2 isim Adem ve Batuhan oldu. 29 Haziran Çarşamba günü ise son yarı finalist belli oldu. Nisa ve Ayşe SMS oylamasına çıktı ve son yarı finalist Nisa oldu.

Survivor 2022'de finale kısa bir süre kaldı. Survivor'da final günü 30 Haziran olarak açıklandı.

SURVIVOR KALAN YARIŞMACILAR