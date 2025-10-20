TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Djaoui Cisse listede!

Galatasaray'da Ocak transfer dönemi için çalışmalar sürerken öncelik orta sahaya yapılacak olan takviyeydi. Bu doğrultuda Raphael Onyedika'yı listesinin üst sıralarına yazan sarı kırmızılılar, alternatif olarak sürpriz bir isim belirledi: Djaoui Cisse... | Son dakika GS spor haberleri