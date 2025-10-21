FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Almanya temsilcisi Würzburg Baskets'i konuk ediyor. Ligde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olarak moral kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa sahnesinde yeniden çıkış yakalamak istiyor. Başantrenör Yakup Sekizkök önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede hata yapmadan 3'te 3 yapmanın peşinde. Peki, Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Avrupa karşılaşmasının tüm detayları…
GALATASARAY MCT TECHNIC - WURZBURG BASKETS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı 21 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak.
GALATASARAY MCT TECHNIC - WURZBURG BASKETS MAÇI HANGİ KANALDA?
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'DA HEDEF 3'TE 3
Almanya ekibi Würzburg Baskets'e karşı kazanmayı hedefleyen Galatasaray MCT Technic, İstanbul'da oynanacak mücadelede etkili bir performans ortaya koyarak 3'te 3 yapmayı amaçlıyor. Galatasaray, ilk maçta Igokea'yı 94-82 mağlup etti. Son olarak Avrupa macerasında İtalya'da Pallacanestro Trieste deplasmanına çıkan sarı-kırmızılılar, 91-90'lık skorla maçtan galip ayrıldı.