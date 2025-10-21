Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı şifresiz izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray MCT Technic, evinde Würzburg Baskets’i konuk ediyor. Ligde son olarak Fenerbahçe Beko karşısında istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa sahnesinde moral bulmak istiyor. Başantrenör Yakup Sekizkök yönetiminde bu sezon ritmini bulmaya çalışan Galatasaray, taraftarı önünde sahaya çıkacağı mücadelede galibiyet parolasıyla parkede olacak. Türk temsilcisi, güçlü rakibini mağlup ederek organizasyonda 3’te 3 yapmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?