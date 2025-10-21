Canlı altın fiyatları 21 Ekim | Altın düşer mi, yükselir mi? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Küresel çapta en önemli yatırım araçlarından olan altında yen, haftayla birlikte başlayan düşüş trendinin ne kadar süreceği merak konusu. Haftayı 5 bin 800 TL'Nin üzerinde açan gram altın, Kapalı Çarşı'da pazartesi gününü 5 bin 860 TL ile kapattı. Çeyrek altın ise 10 bin 84 TL'den işlem görürken analistler, altındaki düşüşün bir süre daha devam etse bile kalıcı olmayabileceğini vurgulayan 'boğa piyasası'na dikkat çekti. İşte 21 Ekim altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 21.10.2025 06:43

Kapalıçarşı'da atan altının nabzı, hafta sonundan itibaren girdiği düşüş eğilimiyle yatırımcı ve vatandaşların merakını körüklemeye devam ediyor. Küresel çapta rekor üstüne rekor kıran ve son günlerde pik noktasına ulaşan altın fiyatları, yaşanan siyasi gelişmelerin ardından düşüş seyrine geçti. Yatırımcı ve vatandaşlarında 'güvenli liman' olarak gördüğü altında düşüşün bir sebebi de FED'in faiz indirimi beklentilerinin yavaşlaması ile küresel enflasyonun beklenenden düşük seyretmesi olarak görülüyor. İşte altında son durum...

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR? (21 EKİM)

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.860,01 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.860,71 TL

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Yeni haftanın ilk gününden itibaren altın fiyatları, son haftalardaki rekor seviyelerin ardından kısa vadeli bir düzeltme sürecine girdi. Bu düşüşün küresel piyasalardaki risk iştahının artması, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin hafiflemesi ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin yavaşlaması gibi faktörlerden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar bu hareketi geçici bir konsolidasyon olarak değerlendiriyor ve genel boğa trendinin bozulmadığını vurguluyor.

21 EKİM KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI

▶Gram Altın Alış: 5.860₺01

▶Gram Altın Satış: 5.860.71 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 10.084,00₺

▶Çeyrek Altın Satış: 10.207,00 ₺

▶Yarım Altın Alış: 20.168,00₺

▶Yarım Altın Satış: 20.413,00₺

▶Tam Altın Alış: 39.432,62₺

▶Tam Altın Satış: 40.218,65₺

▶Cumhuriyet Altını Alış: 40.212,00₺

▶Cumhuriyet Altını Satış: 40.640,00₺

▶Reşat Altını Alış:40.244,47₺

▶Reşat Altını Satış: 40.672,95₺

▶Ata Altın Alış: 40.664,89₺

▶Ata Altın Satış: 41.699,09₺

Altında düşüş sürecek mi 21 Ekim?

21 EKİM DÖVİZ FİYATLARI | DOLAR - EURO NE KADAR?

Altındaki düşüş trendi, döviz kurlarını da aşağı yönlü etkilemeye devam ediyor. Haftanın ilk günü dolar 41,96 TL'den işlem görürken Euro ise 48,88 TL'ye geriledi. Uzmanlar, altın gibi güvenli liman varlıklarının değer kaybetmesiyle yatırımcıların riskli döviz pozisyonlarına yönlendiğini belirtirken Fed'in faiz indirim beklentilerinin yavaşlaması da fiyatlarıdaki düşüşün bir diğer sebebi olarak gösteriliyor.

◼ABD Doları: 41,94 (Alış) - 41,96 (Satış)

◼EURO: 48,80 (Alış) - 48,89 (Satış)

◼STERLİN: 56,20 (Alış) - 56,25 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 21 Ekim Salı günü saat 06.26 itibarıyla alınmıştır.