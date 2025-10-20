Cremonese-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız
İtalya Serie A'nın 7. haftasında futbolseverlerin gözü Cremonese ile Udinese arasında oynanacak mücadelede olacak. Ev sahibi Cremonese, son 5 maçta 6 puan topladı. Kırmızı-grililer, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ligde üst sıralara gelmek istiyor. Udinese ise son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti ile 13. sırada bulunuyor ve deplasmanda alacağı bir galibiyetle toparlanmayı hedefliyor.
CREMONESE-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya Serie A'nın 7. haftasında oynanacak Cremonese-Udinese karşılaşması, 20 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport 2, Tivibu Spor 1 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇTA FORMA GİYEMEYECEK İSİMLER
Cremonese takımında uyluk kası gerilmesi nedeni ile Michele Collocolo maçta forma giyemeyecek.
Udinese takımında ise; Thomas Kristensen kasık \ leğen kemiği sakatlığı yüzünden forma giyemezken Iker Bravo Solanilla ise milli takımında olduğu için forma giyemeyecek.
MAÇIN HAKEMLERİ KİMLER?
Cremonese ile Udinese karşılaşmasında görev alacak hakemler;
Orta hakem: M. Fabbri
Yardımcı Hakem: C. Barone
Yardımcı Hakem: S. Biffi
4. Hakem: A. Zanotti
AVAR: V. Marini
CREMONESE İLE UDINESE ARASINDA OYNANAN SON 10 MAÇIN SKORLARI
👉Udinese 3-0 Cremonese
👉Cremonese 1-3 Udinese
👉Cremonese 0-0 Udinese
👉Cremonese 2-2 Udinese
👉Udinese 3-2 Cremonese
👉Udinese 3-3 Cremonese
👉Cremonese 1-1 Udinese
👉Udinese 1-0 Cremonese
👉Cremonese 2-1 Udinese
👉Cremonese 2-0 Udinese