Fenerbahçe, tedavi süreci süren ve taraftarların sahalara dönüş tarihini merak ettiği Jhon Duran'ın takımla birlikte çalışmaya başladığını duyurdu. Sarı lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, 'Bugün yapılan antrenman itibarıyla futbolcumuz Jhon Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı. Duran yapılan antrenmanın ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı. En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz.' ifadeleri yer aldı.