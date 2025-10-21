Kairat-Pafos FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı sürüyor. Kairat ile Pafos FC, turnuvadaki ilk galibiyetlerini almak için karşı karşıya gelecek. Kazakistan temsilcisi, şu ana kadar oynadığı maçlarda puanla tanışamadı. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan sarı-siyahlılar, bu kez şeytanın bacağını kırarak 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan mavi-beyazlılar ise kazanarak puanını 4'e yükseltme hesapları yapıyor. Peki, Kairat-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KAIRAT-PAFOS FC MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Kairat-Pafos FC maçı 21 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak.
KAIRAT-PAFOS FC MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak Kairat-Pafos FC maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kairat: Anarbekov, Tapalov, Martynovich Sorokin, Mata, Gromyko, Arad, Kasabulat, Mrynskiy, Satpaev, Jorginho
Pafos FC: Michael, Luckassen, Goldar, Luiz, Pileas, Pepe, Sunjic, Jaja, Dragomir, Orsic, Silva