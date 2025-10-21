UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Kairat ile Pafos FC karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında henüz galibiyet sevinci yaşayamayan iki ekip, bu mücadelede ilk 3 puanını alarak tarihe geçmek istiyor. Turnuvada ilk kez boy gösteren Kazakistan temsilcisi Kairat, taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Konuk takım Pafos FC ise zorlu deplasmanda kazanarak puanını 4’e yükseltmenin peşinde. Peki, Kairat-Pafos FC maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Kairat-Pafos FC maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı sürüyor. Kairat ile Pafos FC, turnuvadaki ilk galibiyetlerini almak için karşı karşıya gelecek. Kazakistan temsilcisi, şu ana kadar oynadığı maçlarda puanla tanışamadı. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan sarı-siyahlılar, bu kez şeytanın bacağını kırarak 3 puanla tanışmayı hedefliyor. Deplasmanda zorlu bir maça çıkacak olan mavi-beyazlılar ise kazanarak puanını 4'e yükseltme hesapları yapıyor. Peki, Kairat-Pafos FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAIRAT-PAFOS FC MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Kairat-Pafos FC maçı 21 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

KAIRAT-PAFOS FC MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Almatı Merkez Stadyumu'nda oynanacak Kairat-Pafos FC maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kairat: Anarbekov, Tapalov, Martynovich Sorokin, Mata, Gromyko, Arad, Kasabulat, Mrynskiy, Satpaev, Jorginho

Pafos FC: Michael, Luckassen, Goldar, Luiz, Pileas, Pepe, Sunjic, Jaja, Dragomir, Orsic, Silva