UZAK ŞEHİR yeni bölüm izle! Uzak Şehir 34. Bölüm izleme linki

İzleyiciler, “Uzak Şehir son bölüm nasıl izlenir, yeni bölüm fragmanı çıktı mı?” sorularına yanıt arıyor. Son bölümde, Alya’nın üzerine atılan suç, polisin konağa gelmesiyle birlikte bambaşka bir hâl alır. Artık adalet terazisi suçlu ile masumu tartmak üzeredir. Ancak bu kez dengeyi bozan taraf, kim olacaktır? İşte, Uzak Şehir 34. Bölüm izleme linki

Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:38

Paylaş





ABONE OL

UZAK ŞEHİR 34. BÖLÜM İZLE | Popüler diziler arasında yer alan Uzak Şehir, son bölümüyle yine büyük beğeni topladı. Dizi severler, "Uzak Şehir 34. bölüm full izle", "Uzak Şehir yeni bölümü tek parça nereden izleyebilirim?" sorularını araştırıyor. Dram ve gerilimin iç içe geçtiği dizinin 34. bölümünde duygusal anlar ve beklenmedik gelişmeler izleyenleri şaşırttı. İzleyiciler, "Uzak Şehir son bölüm nasıl izlenir, yeni bölüm fragmanı çıktı mı?" sorularına yanıt arıyor. Son bölümde, Alya'nın üzerine atılan suç, polisin konağa gelmesiyle birlikte bambaşka bir hâl alır. Artık adalet terazisi suçlu ile masumu tartmak üzeredir. Ancak bu kez dengeyi bozan taraf, kim olacaktır? İşte, Uzak Şehir 34. Bölüm FULL izleme linki!

👉Uzak Şehir tüm bölümler için tıklayınız.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora aşiretinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

Uzak Şehir 34. Bölüm izle

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya ve Cihan'ın boşanma kararına rağmen birbirlerinden vazgeçmemesi, Sadakat'in sabrını taşırır. Alya'yı oğlundan ve konaktan uzaklaştırmaya ant içen Sadakat, artık adımlarını acımasızca atmaya başlar. Alya'nın hastalarından birini hedef alarak kurguladığı sinsi bir planla, Alya'yı suçlu durumuna düşürecek bir kumpası sessizce devreye sokar.

Öte yandan Ecmel, Cihan'ın Albora topraklarında koyduğu kuralları hiçe sayar. Gücünü ve otoritesini korumak uğruna, yasa dışı işlerini gizlice sürdürür. Babasının karanlık faaliyetlerinden habersiz olan Şahin ise kendini bir anda bu kirli düzenin ortasında bulur. Cihan gerçeği fark ettiğinde, cezayı bizzat keser ve Şahin'e net bir uyarı yapar: "Ya Albora'sın, ya karanlık tarafın adamı."

Uzak Şehir 34. Bölüm izle

Aynı zamanlarda Zerrin ile Kaya'nın hastanede karşılaşması, Demir için bir kabusa dönüşür. Kaya'nın bebekten haberdar olma ihtimali Demir'i çılgına çevirirken, Zerrin'in ansızın ortadan kaybolması gözleri tek bir kişiye çevirir: Kaya'ya. Zerrin'i geri almak için Ecmel ve Demir Albora Konağı'nı bastığında öğrendikleri gerçek, ikisini de dehşete düşürür. Demir duyduklarına inanmak istemez, ancak Cihan'ın söylediği hakikat inkâr edilemezdir.

Tüm bu fırtınanın ortasında Sadakat'in kurduğu tuzak sonuç verir. Alya'nın üzerine atılan suç, polisin konağa gelmesiyle birlikte bambaşka bir hâl alır. Artık adalet terazisi suçlu ile masumu tartmak üzeredir. Ancak bu kez dengeyi bozan taraf, kim olacaktır?

UZAK ŞEHİR 34. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLA

ATV CANLI YAYIN