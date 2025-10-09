Veliaht 5. bölüm izle

Veliaht 5. bölümü, 9 Ekim Perşembe günü ekranlara geldi. Zülfikar'ın kalp krizi geçirmesi ve Timur ile Arnavut Saim arasında yaşanancak yüzleşme, Veliaht'ın yeni bölümünde izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Timur ve Reyhan arasında yaşanan yakınlaşma giderek artarken, yeni bölümde yaşanacak tehlikeler, izleyicilerin merakını artırıyor. Tüm aksiyon dolu sahneler Veliaht'ın 5. bölümünde sizleri bekliyor. İşte, Veliaht 5. bölüm izleme linki ve detayları...
VELİAHT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Timur, çalınan paraların peşine düşer ve paraları bulmak için bir plan yapar. Babasının hastalığını öğrenen Derya, kardeşlerinden genel vekalet toplayarak başa geçmek ister. Yahya'nın başına buyruk kardeşi Selim'in ansızın gelişi tüm Karslı ailesi için büyük bir sürpriz olur. Anneleri Gönül'ün ölüm yıl dönümü, Karslı konağındakileri derinden etkiler. Zülfikar, Derya'nın kendisini devirmeye çalıştığını öğrendiğindeyse konak karışacaktır.
VELİAHT 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zülfikar'ın kriz geçirmesi ve hastaneye kaldırılmasının ardından bütün aile endişelidir. Timur, Arnavut Saim ile yüzleşmeye gider ve öğrendiği sırlar üzerine çok büyük bir şok yaşar. Geçmişin gölgesi artık yalnızca Karslı ailesinin değil, Timur'un da üzerindedir. Timur ve Reyhan, birlikte olmalarının imkansız olduğunu bilseler de her geçen gün birbirlerine çekilmeye devam ederler. Zülfikar ile Timur, bir baba oğul gibi Esenler Otogarı'na döndüklerinde ise onları büyük bir tehlike beklemektedir.
VELİAHT OYUNCULARI
Erkan Kolçak Köstendil-Yahya Kaptan
Hazal Türesan-Derya Karslı
Bora Akkaş-Zafer Karslı
Erdem Şenocak-Beyazıt Kurtaran
