Veliaht dizisinin 5. bölümü, heyecan dolu hikayesinde tansiyonu bir kez daha zirveye taşıyor. Aile içindeki güç dengeleri tamamen değişirken, gittikçe daha derin bir hal alan iktidar mücadelesi, izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri şimdiden “Veliaht yeni bölüm yayınlandı mı?", “Veliaht 5. bölüm izle” ve “Veliaht 5. bölüm izleme linki” gibi konulara yanıt arıyor. İşte, Veliaht yeni bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

Veliaht 5. bölümü, 9 Ekim Perşembe günü ekranlara geldi. Zülfikar'ın kalp krizi geçirmesi ve Timur ile Arnavut Saim arasında yaşanancak yüzleşme, Veliaht'ın yeni bölümünde izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Timur ve Reyhan arasında yaşanan yakınlaşma giderek artarken, yeni bölümde yaşanacak tehlikeler, izleyicilerin merakını artırıyor. Tüm aksiyon dolu sahneler Veliaht'ın 5. bölümünde sizleri bekliyor. İşte, Veliaht 5. bölüm izleme linki ve detayları...

VELİAHT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Timur, çalınan paraların peşine düşer ve paraları bulmak için bir plan yapar. Babasının hastalığını öğrenen Derya, kardeşlerinden genel vekalet toplayarak başa geçmek ister. Yahya'nın başına buyruk kardeşi Selim'in ansızın gelişi tüm Karslı ailesi için büyük bir sürpriz olur. Anneleri Gönül'ün ölüm yıl dönümü, Karslı konağındakileri derinden etkiler. Zülfikar, Derya'nın kendisini devirmeye çalıştığını öğrendiğindeyse konak karışacaktır.

VELİAHT 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zülfikar'ın kriz geçirmesi ve hastaneye kaldırılmasının ardından bütün aile endişelidir. Timur, Arnavut Saim ile yüzleşmeye gider ve öğrendiği sırlar üzerine çok büyük bir şok yaşar. Geçmişin gölgesi artık yalnızca Karslı ailesinin değil, Timur'un da üzerindedir. Timur ve Reyhan, birlikte olmalarının imkansız olduğunu bilseler de her geçen gün birbirlerine çekilmeye devam ederler. Zülfikar ile Timur, bir baba oğul gibi Esenler Otogarı'na döndüklerinde ise onları büyük bir tehlike beklemektedir.

VELİAHT OYUNCULARI

Akın Akınözü-Timur Aslan

Serra Arıtürk-Reyhan Karslı

Ercan Kesal-Zülfikar Karslı

Erkan Kolçak Köstendil-Yahya Kaptan

Hazal Türesan-Derya Karslı

Derya Karadaş-Kudret Karslı

Tansu Biçer-Vezir Yılmaz

Bora Akkaş-Zafer Karslı

Erdem Şenocak-Beyazıt Kurtaran

