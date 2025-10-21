UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Barcelona ile Olympiakos arasında oynanacak. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Katalan devi, ilk 2 maçta aldığı 1 galibiyet ve 1 beraberlik sonrası hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Hansi Flick yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen Barcelona’da gözler, son haftalarda form grafiğini yukarı taşıyan genç yıldız Lamine Yamal’a çevrilmiş durumda. Öte yandan Olympiakos, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde ederek gruptaki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Peki, Barcelona-Olympiakos maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona-Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

BARCELONA-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Barcelona-Olympiakos maçı 21 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

BARCELONA-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Olympiakos maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, de Jong, Casado, Lopez, Rashford, Lamine Yamal

Olympiakos: Tzolakis, Costinha, Retsos, Biancone, Ortega, Hezze, Garcia, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi