Veliaht 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veliaht 6. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. İzleyiciler, dizinin heyecan dolu bitişinin ardından yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. An itibarıyla Veliaht 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Veliaht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veliaht 6. bölüm fragmanı izle!

Veliaht dizisinin 6. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin önceki bölümlerinde yaşanan sürpriz gelişmeler ve heyecan dolu sahneler, izleyicilerin yeni bölümün ipuçlarını öğrenme isteğini artırdı. Özellikle 5. bölümün çarpıcı finali sonrası, Veliaht 6. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı gündemdeki en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Veliaht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veliaht dizisinin son bölümünde neler oldu? Detaylar haberimizde...

VELİAHT 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Veliaht dizisinin 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı 9 Ekim Perşembe akşamı yayınlanacak bölümden sonra izleyicilerle buluşacak.

VELİAHT 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

VELİAHT 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zülfikar'ın kriz geçirmesi ve hastaneye kaldırılmasının ardından bütün aile endişelidir. Timur, Arnavut Saim ile yüzleşmeye gider ve öğrendiği sırlar üzerine çok büyük bir şok yaşar. Geçmişin gölgesi artık yalnızca Karslı ailesinin değil, Timur'un da üzerindedir. Timur ve Reyhan, birlikte olmalarının imkansız olduğunu bilseler de her geçen gün birbirlerine çekilmeye devam ederler. Zülfikar ile Timur, bir baba oğul gibi Esenler Otogarı'na döndüklerinde ise onları büyük bir tehlike beklemektedir.

VELİAHT OYUNCULARI

Akın Akınözü-Timur Aslan

Serra Arıtürk-Reyhan Karslı

Ercan Kesal-Zülfikar Karslı

Erkan Kolçak Köstendil-Yahya Kaptan

Hazal Türesan-Derya Karslı

Derya Karadaş-Kudret Karslı

Tansu Biçer-Vezir Yılmaz

Bora Akkaş-Zafer Karslı

Erdem Şenocak-Beyazıt Kurtaran