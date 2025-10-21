Transfer olacağı söyleniyordu... Fenerbahçe'de flaş İrfan Can Kahveci gelişmesi
Fenerbahçe'de yeni yönetimin seçilmesiyle birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için transfer söylentileri artmıştı. Tecrübeli oyuncunun geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte son durum... | FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe'de yeni yönetim radikal değişikliklere giderken bu kararlardan etkilenen futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun olmuştu.
Milli takım formasını da terleten İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli ekip tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Kadro dışı kalmaktan dolayı mutlu olmadığını sarı-lacivertli yönetime bildiren İrfan Can Kahveci, en büyük hedefinin milli takımla Dünya Kupası'na gitmek olduğunu ve forma şansı bulamadığı takdirde ayrılacağını sarı-lacivertli yönetime iletmişti.
Trendyol Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un milli oyuncuyla ilgilendiği belirtilmişti. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için bordo mavili yönetim, transfer hamlesi yapma kararı almıştı.
Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği milli futbolcunun sarı-lacivertlilerdeki durumunu yakından takip edecek olan bordo-mavili yönetim, devre arasında harekete geçmeyi planlamıştı.
Transfer haberlerinin ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçe yönetimi flaş bir karar aldu. Sabah'ın haberine göre kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için af ihtimali doğdu.
Takımdan çıkarılan iki oyuncudan biri olan İrfan Can Kahveci, yönetimle konuşup buzları kırmak isterken Tedesco da her iki oyuncunun da kendisine bir saygısızlıkları olmadığının altını çizmişti.
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimin, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco ile de görüşerek İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konularını masaya yatıracağı öğrenildi.