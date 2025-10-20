Çılgın Sayısal Loto 20 Ekim sonuçları! Sayısal Loto kazandıran numaralar hangileri?

Her hafta milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilen Çılgın Sayısal Loto, 20 Ekim 2025 Pazartesi gecesi çekilişini tamamladı. Bu hafta da büyük ikramiye ve ikramiyeler, talihlileri bekliyor. Çekilişin ardından vatandaşlar, “Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kim kazandı?” sorusunu araştırmaya başladı. Milli Piyango Online sistemi üzerinden bilet sorgulama işlemi yaparak kazanç durumunuzu hızlıca öğrenebilirsiniz. Çekilişte çıkan kazandıran numaralar, resmi sayfalarda ve Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinden paylaşıldı. Her numaranın şansı farklı olduğu için talihliler, sonuçları dikkatle kontrol ediyor.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:06

İşte, Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO 20 EKİM PAZARTESİ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto 20 Ekim çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 18 EKİM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

10-13-18-39-63-85 Joker: 60 SüperStar: 88

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kazanan numaralar açıklandıktan sonra, sonuçları öğrenmek isteyenler "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden sorgulama yapabilir.

Sorgulama ekranında "Bilet Sorgula" bölümüne giriş yaparak bilet numaranızla anında sonucu öğrenebilirsiniz.

