Fenerbahçe'nin sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendiği maçta dikkat çeken anlar yaşandı. Sarı lacivertlilerde net gol fırsatından yararlanamayan Sebastian Szymanski, taraftarların kendisini ıslıklamasına verdiği tepki ile gündem oturdu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı lacivertlilerin rakibini Talisca ve Asensio'nun golleri ile 2-1 mağlup ettiği maçta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Dakika 78'de Dorgeles Nene yerine maça dahil olan Sebastian Szymanski, ceza sahası içerisinde net bir gol fırsatını tepti. Polonyalı futbolcu kaçırdığı gol sonrası taraftarın tepkisini çekerken, maç içinde topla buluştuğu anlarda ıslıklarla protesto edildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; maçın ardından direkt soyunma odasına giden Sebastian Szymanski'nin oldukça moralsiz olduğu görüldü. Tepkilerin hedefi olan Polonyalı futbolcu, soyunma odasına doğru yürürken Mert Müldür'ün kendisine moral vermesine bile izin vermedi. Mert Müldür'ün elini iten Szymanski'ye hemen yanlarında bulunan Kerem Aktürkoğlu uzun süre baktı.