Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı lacivertlilerin rakibini Talisca ve Asensio'nun golleri ile 2-1 mağlup ettiği maçta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Dakika 78'de Dorgeles Nene yerine maça dahil olan Sebastian Szymanski, ceza sahası içerisinde net bir gol fırsatını tepti. Polonyalı futbolcu kaçırdığı gol sonrası taraftarın tepkisini çekerken, maç içinde topla buluştuğu anlarda ıslıklarla protesto edildi.