Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga’nın 9. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Deportivo Alaves, sahasında Valencia’yı ağırlayacak. Son üç haftada yalnızca bir puan toplayabilen Valencia, son dönemdeki puan kayıplarına son verip yeniden yükselişe geçmenin peşinde. Ev sahibi Deportivo Alaves ise son hafta aldığı galibiyetin moraliyle taraftarı önünde bir kez daha kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İç saha avantajını kullanmak isteyen Alaves, Valencia karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?