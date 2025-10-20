Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasından ertelenen karşılaşmada Tümosan Konyaspor’a konuk olacak. Siyah beyazlı ekip, 22 Ekim’de oynanacak maç öncesi önemli eksiklerle karşı karşıya. Statü gereği yeni transferlerden altı isim bu maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta El Bilal Toure, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağ, Jota Silva ve Tiago Djalo kadroda yer alamayacak. 24 Ağustos'ta oynanması planlanan ancak Avrupa kupaları nedeniyle ertelenen karşılaşmada, iki takım da yaz transfer döneminde yapılan takviyelerden yararlanamayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın, eksikler nedeniyle kadro planlamasını erkenden netleştirdi. TRT Spor'un haberine göre kaleyi Mert Günok koruyacak. Savunmada Jonas Svensson, Emirhan Topçu, Felix Uduokhai ve Rıdvan Yılmaz görev yapacak.

Orta sahada Wilfred Ndidi ile Orkun Kökçü forma giyecek. Bu ikilinin önünde ise takımın oyun kurulumundan sorumlu ismi Rafa Silva yer alacak. Hücum hattında sağda Milot Rashica oynayacak. Sol kanat için Devrim Şahin ile Mustafa Erhan Hekimoğlu arasında tercih yapılacak.

Beşiktaş'ta ileri uçta Tammy Abraham görev alacak. Siyah beyazlı ekip, eksiklerine rağmen deplasmandan galibiyetle dönerek moral bulmayı hedefliyor.