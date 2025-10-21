Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana maçı tıkla izle: Final maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda heyecan dorukta! Final mücadelesinde Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana, sezonun ilk kupasını müzelerine götürmek için sahaya çıkacak. Bu yıl 16. kez düzenlenen dev organizasyonda iki güçlü ekip, Malatya’da oynanacak finalde karşı karşıya geliyor. Kupayı kazanarak sezona moralli bir başlangıç yapmak isteyen her iki takım da hata yapmadan zirveye ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana kozlarını paylaşacak. 16. kez düzenlenen bu prestijli organizasyonda, iki güçlü ekip de sezonun ilk kupasını müzesine götürmenin peşinde olacak. Malatya'da oynanacak final mücadelesinde hata yapmak istemeyen ekipler, ezona moralli bir başlangıç yapmak için sahada tüm gücünü ortaya koyacak. Peki, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ZİRAAT BANKKART-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde oynanacak Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana maçı 21 Ekim Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

ZİRAAT BANKKART-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanacak Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ZİRAAT BANKKART-FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI CANLI İZLE

İKİ TAKIM 4'ER KEZ KUPAYI KAZANDI

21 Ekim Salı günü oynanacak Şampiyonlar Kupası finali öncesi kupayı 4'er kez müzesine götüren iki takım da organizasyon tarihine damga vurmayı amaçlıyor. Halkbank ile birlikte kupayı en çok kazanan Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe Medicana, bugün oynanacak finalde kazanmaları durumunda turnuvada en çok kupa kazanan takım olma ünvanına sahip olacak.

