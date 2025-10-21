MasterChef Türkiye haftanın ilk eleme adayı kim oldu? (21 Ekim) MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim aldı?

Haftanın takımları MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyunu için sahaya çıktı. Yarışmacılar büyük bir mücadele verdi ve şefler tabağı tek tek değerlendirerek kazanan takımı belirledi. Peki, MasterChef’te dokunulmazlık hangi takımın oldu? Dokunulmazlık oyunu sonrası ise şefler, haftanın ilk eleme adayını açıkladı. Haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte yarışmada yaşanan tüm kritik gelişmeler...

MasterChef Türkiye'de bu hafta takımlar karşı karşıya geldi ve dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecanla oynandı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. Peki, dokunulmazlık hangi takımın oldu? Dokunulmazlık sonrası haftanın ilk eleme adayı da açıklandı. MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Tüm detaylar yarışmanın takipçilerini merak içinde bıraktı. Peki, MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları kimler oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Aslı ve Sümeyye oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2025'in bireysel dokunulmazlığını kazanan Barış oldu.

