Survivor All Star 2022'de eleme heyecanı ekranlara geldi. 26 Nisan 2022 Salı günü heyecan yine doruğa çıktı. Bu bölümde ödül oyunu için de mücade eden isimler, kazanan kişi olmak için ter döktü. Peki, Survivor'da elenen isim kim oldu? Adaya kim veda etti? İşte Survivor All Star'da son gelişmeler ve elenen isim...

Survivor 2022'de heyecan sürüyor. 26 Nisan 2022 Salı günü yayınlanan bölümde eleme ve ödül oyunu heyecanı ekranlara geldi. İşte 26 Nisan Salı Survivor'da yeni detaylar...

Bu haftanın eleme adayları Gökhan, Evrim, Barış ve Ayşe oldu.

SURVIVOR AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğdu. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okuyor. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini söyledi.

Ayşe Yüksel mesleği itibariyle sporun içinden gelen bir yarışmacı olarak dikkat çekiyor. Ortaokulda masa tenisi eğitimi alan Survivor Ayşe Yüksel, ortaokul 7. sınıfta haltere başladı ve Türkiye'de 3. oldu. Yüksel, halterdeki bu başarısını 1 yıl devam ettirdikten sonra voleybola geçti.

Survivor Ayşe, mahalli ligde tam 6 yıl boyunca oynadı. Voleybol kariyerinin 2. yılında tenis antrenörlüğüne başladı ve 4 yıldır tenis antrenörlüğüne devam ediyor.

SURVIVOR GÖKHAN KESER KİMDİR?

Gökhan Keser, 9 Eylül 1987'de İzmir'de doğmuştur. Ailesi, Rize'nin Pazar ilçesinden İzmir'e yerleşmiştir. Kökeni Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kale köyüne kadar uzanmaktadır. 14 yaşında hobi olarak başladığı modellik kariyerine birçok şey sığdırdı. Model, oyuncu ve müzisyen olan Gökhan Keser, daha önce de Survivor'a katıldı.

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR?

Evrim Keklik, 14 Mart 1991 doğumlu Türk voleybolcu, televizyon kişisidir. 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırılıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Fenerbahçe'de voleybola başladı. Ardından voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'da 1 yıl oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edilmiş ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir.

SURVIVOR BARIŞ KİMDİR?

21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, 2022 yılı itibariyle 31 yaşındadır ve Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olan Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitim almıştır.

Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynayan fakat sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edeyen Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır. Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilen Yağcı, ilk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşamıştır.

2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol alan Yağcı, 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandıran Barış Murat Yağcı, 2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katılmış ve bu yarışmayı 2.likle bitirmiştir.

1,92 boya sahip olan Barış Murat Yağcı, 88 kilodur

