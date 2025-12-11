Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Brann ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi Norveç basınından karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte tüm detaylar...

SK Brann'ın temsil ettiği Bergen şehrinde yayın hayatını sürdüren ve ülkenin saygın gazetelerinden biri olan Bergens Tidende'nin futbol haberlerinden sorumlu başmuhabiri Anders Pamer, fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin sorularını yanıtladı. İşte o cevaplar ve maç öncesi yapılan dikkat çeken değerlendirmeler...