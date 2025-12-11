Brezilya basını RTI Esporte'nin haberine göre Athletico Paranaense Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Elan Ricardo'nun sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Yaz transfer döneminde siyah-beyazlı ekipten Brezilya temsilcisine transfer olan Ricardo'nun kiralık sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecekti. Athletico'nun kiralık anlaşmada 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Ancak Brezilya ekibi bu bedeli oyuncu için fazla buldu ve çok fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı ve Ocak ayında Beşiktaş'a geri dönecek.

Haberde ayrıca Beşiktaş'a geri dönecek Elan Ricardo'nun siyah-beyazlı ekipteki geleceğinin belirsiz olduğu ve deneyim kazanması adına başka bir kulübe kiralık olarak gönderilebileceği de belirtildi.

Beşiktaş'ın Ocak 2025'te Kolombiya ekibi La Equidad'dan 2 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Elan Ricardo, siyah-beyazlı forma ile de resmi maçlarda hiç süre alamamıştı. Ağustos ayında Athletico'ya kiralanan genç futbolcu burada da yalnızca 5 maçta 257 dakikada süre alırken 1 de gol kaydetti.

Transfermarkt verilerine göre 2 milyon 200 bin Euro değeri bulunan Kolombiyalı futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.