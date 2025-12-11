Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda flaş gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ta Rafa Silva'dan gelen o haber ise gündem oldu. İşte detaylar...

Gaziantep FK karşılaşması öncesinde takımla çalışmalara geri dönen Rafa Silva, bu mücadelenin kadrosunda yer almazken futbolcunun Fanatik'in haberine göre Trabzonspor maçı için hazırlandığı öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcunun antrenman eksiğini kapatmaya çalıştığı ve hazır hale gelmesi durumunda 2 Kasım'da oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez forma terletebileceği aktarıldı.