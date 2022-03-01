TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizilerinden Masumlar Apartmanı, 60. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Masumlar Apartmanı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Masumlar Apartmanı 60. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Masumlar Apartmanı'nın 60. bölümünde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı'nın 60. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve yeni bölümün linkine haberimizden ulaşabilirsiniz...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde heyecan dorukta. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü 1 Mart Salı günü ekranlara geldi. Masumlar Apartmanı 60. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölüm bilgileri...

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MASUMLAR APARTMANI 60. BÖLÜM KONUSU

Naci'nin hastalığını öğrenen Safiye, kendini öylesine aşan adımlar atar ki, başta Naci olmak üzere herkesi şaşkına çevirir. Bu değişim sayesinde tüm aile ilk kez birlikte kebapçıya, sonrasında da lunaparka gider. Naci, onun bu durumunu endişe içinde izlese de üstüne gitmez. Ancak bu gidişat hiç hayra alamet değildir…

Abidin'le yaşadığı olayın şokunu henüz atlatamayan Gülben'i çok daha büyük bir sürpriz beklemektedir.

Han ise değişmek için çabaladığını Ceylan'a kanıtlamaya kararlıdır. Üstelik bu değişim herkesin dikkatini çeker. Ancak bilmedikleri şey, Han'ın karanlık tarafını artık daha ustaca gizlediğidir.

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