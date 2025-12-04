Shota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından Kasımpaşa, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

