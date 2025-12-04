Kasımpaşa, Gürcü Teknik Direktörü Shota Arveladze ile yollarını ayırdı.



Lacivert-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.





Shota Arveladze yönetimindeki Paşa, Trendyol Süper Lig'de 14 maça çıktı. Lacivert-beyazlılar 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 13 puanla 14. sırada bulunuyor.