Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa 1-0 geri düştüğü maçta 4 dakikada bulduğu gollerle Corendon Alanyaspor'u mağlup etti.
Yayın Tarihi: 23.11.2025 - 19:00
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 48. ve 52. dakikalarda Pape Habib Gueye kaydetti. Corendon Alanyaspor'un tek golü ise 45+2. dakikada Ui-Jo Hwang kaydetti.
Bu galibiyetle Süper Lig'de 5 maç aradan sonra kazanan Kasımpaşa, 13 puana yükseldi. Alanyaspor ise 15 puanda kaldı.
