Turuncu-lacivertliler, 26 Kasım Çarşamba günü yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.
RAMS Başakşehir Kasımpaşa deplasmanı öncesi antrenmanlara başladı
RAMS Başakşehir, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 25 Kasım Salı günü yaptığı antrenmanla başladı. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 25.11.2025 - 16:37 Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 - 16:40
