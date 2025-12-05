Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Tedesco neşteri vurdu

Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! Tedesco neşteri vurdu Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken takıma veda edecek isimler netlik kazanmaya başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroda düşünmediği 5 oyuncu ile yolların ayrılmasına karar verildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika FB spor haberleri Fenerbahçe Haberleri





Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşanacak. Sarı-Lacivertliler'de başkanlık koltuğuna oturan Saadettin Saran'ın Ocak ayında büyük bir değişime hazırlandığı gelen haberler arasında. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi'nin teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı toplantıda 5 oyuncuyla yolların ayrılması kararının çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların menajerleriyle direkt olarak iletişime geçerek kadroda düşünmediklerini ve kulüp bulmalarını gerektiğini resmi yollarla iletti. Bu isimlerin Mert Hakan Yandaş, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Youssef En Nesyri ve Sebastian Szymanski olduğu öğrenildi.