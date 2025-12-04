Ara transferde mutlaka sol kanada takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın Wilson Odobert'le yakından ilgilendiği belirtildi. Takvim'de yer alan habere göre, Tottenham'da istediği süreleri alamayan Fransız oyuncuyla alakalı resmi girişimlerin kısa süre içinde başlayacağı vurgulandı. İşte ayrıntılar...
Barış Alper Yılmaz'ın formunu yeniden yükseltmesine rağmen Galatasaray, sol kanat takviyesi planından geri adım atmıyor. Sarı-kırmızılıların uzun süredir listenin zirvesinde tuttuğu Atalanta yıldızı Ademola Lookman için maliyet engeli ortaya çıkınca, kulübün rotayı İngiltere'ye çevirdiği ortaya çıktı.
Takvim'de yar alan habere göre Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'ın genç oyuncusu Wilson Odobert'le yakından ilgileniyor. Kulübün bir süredir Fransız oyuncuyu izlediği ve kısa süre içinde resmi temasların başlatılacağı belirtiliyor.
Hücum hattının tüm bölgelerinde forma giyebilen Odobert, Fransa U21 Milli Takımı'nda da görev alıyor. Geçen sezon 29.3 milyon euro bonservisle Burnley'den Tottenham'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.
Geçen sezon 22 maçta 4 gol atan Odobert, bu sezon ise 18 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist üretebildi. İngiltere basınında yer alan haberlere göre hem Tottenham hem de oyuncu, bir ayrılık ihtimaline sıcak yaklaşıyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan genç yıldızın Tottenham ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor.