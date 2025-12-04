Icardi yerine golcü geliyor!

G.SARAY DA NE YAPTI? 2022-23'te PSG'den kiralık olarak geldiğinde bir önceki sezonu 13. bitiren G.Saray'ın kaderini değiştirdi. 24 maçta 22 gol atarak Aslan'ı şampiyon yaptı. S.Arabistan'ın astronomik tekliflerini reddedip takımda kalınca taraftarın sevgilisi oldu. 2023/24'te ligi yine domine etti. Tribünleri 'aşkın olayım' şarkısıyla coşturdu. 25 golle kral olup Aslan'ı şampiyonluğa taşıdı. Derbilerinde boş geçmediği ilk sezonun ötesinde 10 golle ligde en fazla derbi golü atan yabancı oyuncu oldu. 105 maçlık G.Saray kariyerine 68 gol sığdıran İcardi, kulüp efsanesi Hagi ile arasındaki farkı 4 gole indirdi. G.Saray'da üç şampiyonluk, bir Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.