Fenerbahçe'den Darwin Nunez bombası! Avrupa'ya dönmek istiyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Arabistan'da mutlu olmayan ve Avrupa'ya dönmek isteyen Darwin Nunez için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Santrafor hattından istediği verimi alamayan F.Bahçe, devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek istiyor. Birbirinden önemli yıldızların ismi gündeme gelirken, son olarak ise Suudi Arabistan'dan bir iddia ortaya atıldı. Sezon başında Liverpool'dan 53 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e giden Uruguaylı yıldız Darwin Nunez'in Fenerbahçe'ye önerildiği ortaya çıktı. Son kararı ise teknik direktör Domenico Tedesco verecek.
TRANSFERİ EN-NESYRİ'YE BAĞLI
Suudi Arabistan'dan gelen haberlere göre; ülkeye adaptasyon sorunu yaşayan ve bu nedenle ayrılmak isteyen Darwin Nunez, Avrupa'ya dönmek istiyor. Al-Hilal'den 21 milyon euro kazanan Uruguaylı golcünün, maaşında ciddi bir indirim yapmaya da hazır olduğu belirtildi. Fenerbahçe'ye yakın kaynaklar, Youssef En-Nesyri'nin 30 milyon euronun üzerinde bir miktara satılması halinde Nunez için çalışmalara başlanabileceğini vurguladı.
5 GOL ATTI
Al-Hilal'in sezon başında Aleksandar Mitrovic'le yollarını ayırmasının ardından transfer ettiği Darwin Nunez, şu ana kadar çıktığı maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.