Haberler Fenerbahçe Haberleri Tedesco'dan yönetime transfer isteği! Fenerbahçe'de kritik gün!

Tedesco'dan yönetime transfer isteği! Fenerbahçe'de kritik gün! Ara transfer dönemi öncesi takımlar eksik noktalarını ve adaylarını belirlerken Fenerbahçe'de kritik bir görüşme yapıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, Saran yönetimine transfer istediği bölgeleri ve kadroda görmek istediği oyuncuların özelliklerini iletti. İşte ayrıntılar...





Futbolda ikinci transfer dönemi 5 Ocak 2026'da başlayacak, 26 Şubat'ta sona erecek. Fenerbahçe de ara dönemde kadrosundaki eksikleri gidermek için çalışmalara başladı.

Teknik direktör Tedesco, yönetimle yaptığı görüşmede sağ kanada ihtiyacı olduğunu vurgulayarak önceliğin bu bölgeye verilmesini istedi. İtalyan çalıştırıcı, istediği oyuncunun özelliklerini de sol ayaklı ve dribbling özelliği yüksek olarak belirtti.