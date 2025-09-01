Transferde hareketli saatlerden geçen Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusuna Premier Lig ekibinin teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışı da devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.