TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! İşte verilen yanıt
Transferde hareketli saatlerden geçen Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusuna Premier Lig ekibinin teklif yaptığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Jose Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışı da devam eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Transferin son saatlerinde Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson transferleriyle bombaları ardı ardına patlatan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-lacivertliler ayrılık konusunda da son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de son dönemde savunmanın değişilmez ismi olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertlilerin 24 yaşındaki Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'ye Premier Lig ekibi Newcastle United talip oldu. Haberde İngiliz ekibinin Hollandalı savunmacı için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralık olarak teklif yaptığı belirtildi.
Ancak takımın stoper rotasyonunda önemli bir isim olan Jayden Oosterwolde'yi bu sezon satmayı düşünmediğini ileten Fenerbahçe'nin bu teklifi reddettiği de iletildi.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından bu sezon takımın değişilmez isimlerinden biri haline gelen Oosterwolde, bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçta forma giydi. Bu maçlarda 477 dakika süre alan Hollandalı futbolcu bir de kırmızı kart gördü.
Ocak 2023'te 6 milyon Euro'luk bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Jayden Oosterwolde'nin kontratı Haziran 2028'de sona eriyor. Sarı-lacivertli formayı 68 kez giyen Oosterwolde 2 de gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcuya Transfermarkt verilerine göre, 13 milyon Euro değer biçiliyor.