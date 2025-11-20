Beşiktaş'ta gündemin sıcak isimlerinden Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların FIFA'ya yaşanan süreç nedeniyle başvuruda bulunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Rafa Silva konusu gündemde durmaya devam ediyor. Bel ağrısı nedeniyle antrenmana çıkmayan ve ardından MR sonuçlarında herhangi bir patolojiye rastlanmayan Portekizli yıldız için siyah-beyazlı yönetim, FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor. Kulüp, yaşanan süreç nedeniyle maddi ve manevi tazminat talebinde bulunacak.