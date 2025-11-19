UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmaların başında Arsenal ile Real Madrid arasında oynanacak dev mücadele geliyor. Dengeleri değiştirme potansiyeline sahip bu kritik maç, hem mücadele gücü hem de iki takımın hedefleri açısından haftanın en dikkat çekici randevusu olarak öne çıkıyor. Arsenal, turnuvaya istediği başlangıcı yapamasa da topladığı 3 puanla yarışın içinde kalmayı başarıyor. Karşı cephede ise yoluna namağlup devam eden Real Madrid var. 7 puanla 5. sıraya yerleşen İspanyol ekibi, sağlam oyun yapısı ve istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Peki, Arsenal-Real Madrid karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gözler, haftanın en çok konuşulan mücadelelerinden biri olan Arsenal-Real Madrid karşılaşmasına çevriliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu dev randevu, her iki ekip için de büyük önem taşıyor. İngiliz temsilcisi Arsenal, topladığı 3 puanla şu ana kadar inişli çıkışlı bir performans sergilese de kritik mücadelede sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan namağlup devam eden Real Madrid, topladığı 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı 19 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ARSENAL-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere'de oynanacak Arsenal-Real Madrid maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

ARSENAL-REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

ARSENAL-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Van Domselaar; Fox, Wubben-Moy, Catley, Hinds; Pelova, Cooney-Cross, Caldentey; Smith, Foord, Russo

Real Madrid: Misa; Navarro, Mendez, Lakrar, Holmgaard; Angeldal, Dabritz; Feller, Weir, Caicedo; Redondo