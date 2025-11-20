Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Bu doğrultuda bordo mavililerin scout ekibinden Eren Mert ile Orhan Kaynak futbolcu takibi için Fransa’ya gitti. İkilinin hedefinde ise Jeremie Boga ve Wesley Said var. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Devre arası transfer operasyonuna erkenden başlayan Trabzonspor, somut adımlar atmaya başladı. Fotomaç'ın haberine göre, Scout ekibinden Eren Mert ile Orhan Kaynak futbolcu izlemek için Fransa'ya gitti. Gündemde iki isim var: Jeremie Boga ve Wesley Said. Boga yaz döneminden teknik direktör Fatih Tekke'nin liste başında yer alıyordu. Nice forması giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli sol kanat için birçok kez girişim yapılmış ama transfer edilememişti. Fransız kulübüyle 1.5 yıl kontratı kalan Boga, bu sezon çıktığı 18 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı. Özellikle Ligue 1'de pek çok maçta yedek kalan Boga konusunda bordomavili yönetim tüm kozları oynayacak. 10 numara ve forvet arkası mevkilerinde de görev yapabilen 1.72 boyundaki futbolcunun bu kez gelebileceği öne sürüldü.

İKİ FUTBOLCU İÇİN AYRINTILI RAPOR SUNACAKLAR



Bordo mavili kulüp, yaz döneminde transfer listesinde bulunan Fransız hücum oyuncusu Wesley Said'i de yakından takip ediyor. Fransız basını, bordo-mavili ekibin Lens ile temasa geçtiğini ve 3 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti. Ayrıca Said'in, Fransız ekibinin sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği belirtildi. 30 yaşın daki yıldızı n sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Değeri ise 3 milyon euro. Asıl mevkisi santrfor olan 1.71 boyundaki oyuncu ayrıca her iki kanatta ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliy or. Bu sezon Lens'te çoğunlukla 10 numara olarak forma giyen Said, Ligue 1'de 12 karşılaşmaya çıkarken, 5 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Eren Mert ile Orhan Kaynak'ın vereceği raporlara göre iki futbolcu için adımların atılması bekleniyor.



4 MEVKİ İÇİN FUTBOLCU TAKİBİ



Bordo mavililerin scout ekibi; Portekiz, Danimarka ve Fransa'da futbolcu izliyor. Öncelikle 4 mevki için isim bakılıyor. Sol kanat, 10 numara, sol bek ve stoper için hazırlık var. Tabii burada kilit nokta; yabancı kontenjanı.