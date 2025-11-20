Haberler Beşiktaş Haberleri Sancho gerçeği ortaya çıktı: 3 kulüple de görüşüyor!

Sezon başında Manchester United'dan Aston Villa'ya kiralanan ve forma şansı bulmakta zorlanan Jadon Sancho, Dünya Kupası Elemeleri sebebiyle yapılan milli arada İstanbul'a gelmişti.

İngiliz kanat oyuncusunun, bu ziyareti neden yaptığı ortaya çıktı. Ada basınından CaughtOffside'ın özel haberine göre Sancho, Premier League'den ayrılıp Türkiye'ye transfer olmayı düşünüyor.