Sancho gerçeği ortaya çıktı: 3 kulüple de görüşüyor!
Bonservisi Manchester United'da bulunan Jadon Sancho'nun milli arada İstanbul'a ziyareti oldukça dikkat çekmişti. Yıldız oyuncunun, bu ziyareti neden gerçekleştirdiği İngiliz basınına yansıdı. İşte transferde Jadon Sancho gerçekleri... | BJK-FB-GS SPOR HABERLERİ
Sezon başında Manchester United'dan Aston Villa'ya kiralanan ve forma şansı bulmakta zorlanan Jadon Sancho, Dünya Kupası Elemeleri sebebiyle yapılan milli arada İstanbul'a gelmişti.
İngiliz kanat oyuncusunun, bu ziyareti neden yaptığı ortaya çıktı. Ada basınından CaughtOffside'ın özel haberine göre Sancho, Premier League'den ayrılıp Türkiye'ye transfer olmayı düşünüyor.
Haberde, yeni bir başlangıç arayışında olan 25 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş temsilcileriyle gizli ama anlamlı görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.
Sancho'nun finansal beklentisinin yıllık 8-9 milyon euro civarında olduğu bildirildi; bu rakam Manchester United'da aldığı 10 milyon euro'nun üzerindeki maaşının altında kalıyor. İngiliz oyuncunun, takımlardan garanti ilk 11 rolü, Avrupa kupalarında yer alma ve teknik direktörle doğrudan iletişim gibi kriterler benimsediği vurgulandı.