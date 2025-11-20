Twente-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta, gruptaki dengeleri değiştirebilecek kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Twente ile Atletico Madrid’in karşı karşıya geleceği bu önemli karşılaşma, iki takım için de yeni bir çıkış noktası olma özelliği taşıyor. Turnuvada istedikleri sonuçları almakta zorlanan ekiplerden Twente, topladığı 2 puanla 14. sırada yer alıyor. Atletico Madrid ise yalnızca bir puan fazlasıyla 13. basamakta bulunuyor. Peki, Twente-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?