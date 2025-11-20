CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızı Fransız ekibinin radarında! F.Bahçe'nin yıldızı Fransız ekibinin radarında! 10:25
Beşiktaş'tan FIFA'ya Rafa başvurusu! Beşiktaş'tan FIFA'ya Rafa başvurusu! 10:02
G.Saray'a yıldız transferinde kötü haber! Rodrygo... G.Saray'a yıldız transferinde kötü haber! Rodrygo... 09:59
Skriniar'a yoğun ilgi! 2 ayrı talip... Skriniar'a yoğun ilgi! 2 ayrı talip... 09:27
F.Bahçe'ye Alman panzeri! F.Bahçe'ye Alman panzeri! 09:21
Oulai'ye dev talipler! Oulai'ye dev talipler! 22:41
Daha Eski
F.Bahçe'de Boscagli sesleri! F.Bahçe'de Boscagli sesleri! 22:35
F.Bahçe'nin yeni transferi Arsenal'den! F.Bahçe'nin yeni transferi Arsenal'den! 22:27
G.Saray'a 21'lik orta saha! G.Saray'a 21'lik orta saha! 22:25
Fırtına'dan çifte transfer hamlesi! Fırtına'dan çifte transfer hamlesi! 22:18
Beşiktaş'tan Comesana atağı! Beşiktaş'tan Comesana atağı! 22:17
Beşiktaş'a Japon orta saha! Beşiktaş'a Japon orta saha! 22:14
PSG-Bayern Münih maçı bilgileri!
Chelsea-Barcelona maçı bilgileri!
Veliaht 11. bölüm fragmanı izle
Altın yükseldi mi, ne kadar oldu?