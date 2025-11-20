TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Olivier Boscagli sesleri!
Fenerbahçe'de ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertli kulüp, Jayden Oosterwolde'ye gelen teklifler sonrası Olivier Boscagli'yi listesine ekledi. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe yönetimi, ara transfer dönemine savunma takviyesi hedefiyle giriyor. Takımın futbol direktörü Devin Özek ile transfer üzerine toplantılar gerçekleştiren teknik direktör Domenico Tedesco, "Gol bulmakta ve pozisyon üretmekte sorun yaşamıyoruz" derken defanstaki kaliteyi üst seviyeye çıkarma amacında.
Özellikle Oosterwolde'ye hem Premier Lig hem de Serie A ekiplerinden ciddi talipler bulunması nedeniyle sol stoper takviyesi önemini artırdı. Sabah'ın haberine göre, Hollandalı futbolcu da ayrılmaya sıcak bakıyor.
Bu yüzden yönetim, yaz döneminde ilk sırada bulunan Olivier Boscagli'yi yeniden gündemine aldı.
28 yaşındaki oyuncu, yeni transfer olduğu Premier Lig ekibi Brighton'da aradığını bulamadı. Fransız savunmacının bu sezon ligde hiç süre alamamasını fırsat bilen Fenerbahçe, devre arasında bir kez daha devreye girecek.
Devin Özek oyuncuyu yakından takip ederken, Brighton cephesinin de futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.