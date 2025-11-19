2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde sahada yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarının başında oyundan alınan Victor Osimhen'in sağlık durumu netleşti. Galatasaray kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun sol arka adalesinde orta seviyede zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından taraftarlar ve futbolseverler, Osimhen'in sahalara ne zaman döneceğini merak etmeye başladı. Peki, Victor Osimhen ne zaman geri dönecek? İşte detaylar...

Bu gelişmenin ardından futbolseverler, yıldız golcünün sahalara ne zaman döneceğini merak etmeye başladı. Sosyal medyada ve arama motorlarında "Victor Osimhen ne zaman dönecek?" ve "Osimhen'in sakatlığı ne kadar sürecek?" gibi sorular yoğun ilgi görüyor. İşte Osimhen'in sakatlığı ve iyileşme süreciyle ilgili öne çıkan tüm detaylar…