Victor Osimhen ne zaman geri dönecek? Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde sahada yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarının başında oyundan alınan Victor Osimhen'in sağlık durumu netleşti. Galatasaray kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun sol arka adalesinde orta seviyede zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından taraftarlar ve futbolseverler, Osimhen'in sahalara ne zaman döneceğini merak etmeye başladı. Peki, Victor Osimhen ne zaman geri dönecek? İşte detaylar...
Bu gelişmenin ardından futbolseverler, yıldız golcünün sahalara ne zaman döneceğini merak etmeye başladı. Sosyal medyada ve arama motorlarında "Victor Osimhen ne zaman dönecek?" ve "Osimhen'in sakatlığı ne kadar sürecek?" gibi sorular yoğun ilgi görüyor. İşte Osimhen'in sakatlığı ve iyileşme süreciyle ilgili öne çıkan tüm detaylar…
VICTOR OSIMHEN'IN SAKATLIĞI NE KADAR SÜRECEK?
Sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen Victor Osimhen'in ne zaman geri döneceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray resmi hesabından yapılan açıklamaya göre tedavisine başlanılan Nijeryalı golcünün Gençlerbirliği maçında kadroda olması beklenmiyor.
VICTOR OSIMHEN NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?
Milli ara sonrası kritik bir dönemece girecek Galatasaray'da Victor Osimhen'in ne zaman geri döneceği araştırılıyor. Nijeryalı yıldız futbolcunun Union Saint-Gilloise ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında kadroda olması bekleniyor.
VICTOR OSIMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Victor Osimhen'in Gençlerbirliği maçını kaçırması beklenirken, Fenerbahçe maçında oynayacağı tahmin ediliyor.