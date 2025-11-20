UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta, OH Leuven ile Roma arasında oynanacak kritik randevuyla tempo kazanıyor. Turnuvada çıktığı 3 karşılaşmada 4 puan toplamayı başaran Belçika temsilcisi OH Leuven, son basamağa demir atan rakibi karşısında sahaya kesin bir galibiyet hedefiyle çıkacak. Roma cephesinde ise durum oldukça farklı. İtalya temsilcisi, turnuvada henüz puanla tanışamadı ve zorlu süreci tersine çevirmek için bu maç onlar adına adeta bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Peki, OH Leuven-Roma maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda izlenebilecek?

OH LEUVEN-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftasında oynanacak OH Leuven-Roma maçı 20 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

OH LEUVEN-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?



Belçika'da oynanacak OH Leuven-Roma maçı Disney+ ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.