Galatasaray'a yıldız transferinde kötü haber! Rodrygo...
Son dakika Galatasaray haberleri | Yıldız bir kanat transferi için gözünü Avrupa'ya çeviren Galatasaray'a Madrid'den kötü haber. Sarı-kırmızılıların 'fırsat' olarak gördüğü Rodrygo için Premier Lig'den gelen tekliflerin kabul edebileceği belirtildi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda Avrupa'da güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, yıldız bir kanat transferi için kolları sıvamıştı. Transferde Lookman ve Leao gibi isimlere yönelen sarı-kırmızılılara bir başka isimden kötü haber geldi.
Galatasaray'ın 'fırsat' transferi olarak gördüğü isimlerden biri olan Rodrygo'nun geleceği şekilleniyor.
Football 365'te yer alan haberde, 24 yaşındaki oyuncu için Real Madrid'in gelen teklifleri kabul etmeye yakın olduğu belirtildi. Brezilyalı yıldız için Arsenal, Tottenham ve Manchester City'nin 60+20 milyon euro'luk bandındaki tekliflerinin kabul edileceği ve oyuncunun Premier Lig'de top koşturma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
Haberde, City ve Tottenham'ın yoğun isteğine rağmen Arsenal'in transferde önde olduğu ifade edildi. Bu sezon Real Madrid'de 16 maça çıkan futbolcunun, yalnızca 3 asistte kaldığı ve Xabi Alonso'nun bu sebeple Rodrygo'nun satışına izin vereceği belirtildi.