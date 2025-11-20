PSG-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı, PSG ile Bayern Münih’in karşı karşıya geleceği önemli mücadeleyle devam ediyor. Turnuvaya beklenenden çok uzak bir giriş yapan PSG, oynadığı üç karşılaşmadan da puan çıkaramadı. Bu nedenle Fransız temsilcisi için bu maç, hem moral hem de turnuvadaki geleceği açısından kritik bir viraj niteliği taşıyor. Diğer tarafta ise Bayern Münih, daha dengeli ve güven veren bir performans sergiliyor. Peki, PSG-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?