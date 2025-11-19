MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU? 18 Kasım MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye’nin 18 Kasım 2025 bölümünde rekabet tüm hızıyla devam etti. Yarışmacılar, eleme potasına düşmemek ve dokunulmazlık kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Bu bölümde özellikle dokunulmazlık oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu.

A Spor

Giriş Tarihi: 19.11.2025 10:24

Paylaş





ABONE OL

18 Kasım 2025 MasterChef Türkiye bölümü, yarışmacılar ve izleyiciler için büyük bir heyecanla geçti. Yarışmacılar, dokunulmazlık oyunları ve takım yarışmaları ile eleme potasına düşmemek için mücadele etti. Bölümün sonunda, jüri değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te eleme adayı kim oldu? sorusu netleşti. Dokunulmazlık kazanan yarışmacı, kendisini ve takım arkadaşlarını elemeden korudu ve bölümün en kritik anlarından birini yaşattı. İzleyiciler sosyal medyada bölümün öne çıkan anlarını ve yarışmacı performanslarını tartıştı.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Barış oldu.

MASTERCHEF 18 KASIM ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te eleme adayları Eylül ve Hakan oldu.

MAVİ TAKIM

Sezer (Kaptan)

Furkan

Çağatay

Hakan

Barış

Eylül

KIRMIZI TAKIM

Ayla (Kaptan)

Gizem

Sümeyye

Özkan

Mert

Murat Can